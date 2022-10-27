NASA показало снимок Земли, сделанный аппаратом «Люси» во время калибровки инструментов 15 октября. Тогда аппарат подлетел к нашей планете на расстояние в 620 тысяч километров.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что изображение Земли включает и деревню Хадар в Эфиопии, где обнаружили окаменевшие останки предка человека, в честь которого и был назван аппарат. Изображение было сделано с помощью системы камеры слежения за терминалом Люси (T2CAM), пары идентичных камер, отвечающих за отслеживание астероидов во время высокоскоростных сближений.

Изображение Луны и Земли «Люси» сделало 13 октября, когда находилось на расстоянии 1,4 миллиона километров от нашей планеты. Тогда аппарат подошел к Земле в рамках первого из трех гравитационных маневров. Подобные сближения позволяют Люсе добиться скорости, необходимой для путешествия к троянским астероидам Юпитера.

«Люси» — это первая в истории миссия, направленная на изучение этих объектов — «ископаемых» астероидов, вращающихся вокруг Солнца на том же расстоянии, что и Юпитер. Чтобы добраться до них, путь аппарата включает три гравитационных маневра на Земле, благодаря чему он может ускориться.

Напомним, ученые с помощью телескопа «Хаббл» получили снимок необычной космической структуры, напоминающей замочную скважину.