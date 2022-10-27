В четверг, 27 октября, одновременно в четырех польских городах состоится демонтаж четырех памятников, посвященных Красной армии.

Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в сообщении Института национальной памяти Польши (ИНП).

Демонтаж памятников будет транслироваться в прямом эфире отделениями института.

В Глубчицах президент ИНП Кароль Навроцкий в 9:00 будет присутствовать на прессбрифинге, связанном с демонтажем памятника.

Памятник «Благодарность Красной Армии» в Глубчицах был установлен в 1945 году в городском парке. На нем почтили память воинов Красной Армии, погибших в Глубчицком районе. Обелиск, перед которым стоит фигура советского солдата с автоматом, был установлен на постаменте бывшей Колонны Победы, увековечивающей прусские победы конца 19 века. Снос памятника в Глубчицах будет включать в себя демонтаж обелиска и советского солдата с сохранением исторического цоколя 19 века, на котором будет установлен новый памятный знак, профинансированный ИНП.

В Бычине памятник «Благодарность Красной Армии» был установлен в 1945 году 1 мая рядом с Президиумом Городского национального совета. На нем почтили память 38 красноармейцев 1-го Украинского фронта, погибших в боях за город в январе 1945 года. В 1950-х годах они были эксгумированы, а останки красноармейцев перенесены на другие кладбища. Памятник сохранился. Он имел форму сужающегося кверху обелиска и был увенчан пятиконечной звездой. Несколько лет назад с памятника была снята красная звезда и табличка с указанием, кому он посвящен.

В Боболицах памятник был установлен в 1945 году советскими солдатами. Памятник-обелиск кирпичный, оштукатуренный, на передней стене — мемориальная доска с надписью на русском языке: «Вечная слава нашим героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в 1945 году». Мемориал установлен на шести могилах воинов Красной Армии, останки которых были эксгумированы в 1952 году и перенесены на кладбище в Кошалине.

В Свентокшиском воеводстве также будет демонтирован памятник воинам Красной Армии, который находится на опушке возле дороги № 765, соединяющей Шидлов с Курозванкой, на территории Сташевской лесной комиссии. На монументальном каменном памятнике в виде портала установлена мемориальная доска с надписью: «С этого места 12 января 1945 в 4 часа войска 1-го Украинского фронта Советской Армии под командованием маршала И.С. Конева ураганным огнем начали зимнюю наступательную операцию, в результате которой была освобождена Польша и разгромлена гитлеровская Германия. Слава непобедимой Советской Армии».

В марте 2022 года президент ИНП обратился в органы местного самоуправления с призывом убрать из публичного пространства все названия и символы, которые все еще чествуют лиц, организации, события или даты, символизирующие коммунизм.

Благодаря обращению начался очередной этап декоммунизации в Польше. Все больше местных органов власти хотят избавиться от остатков тоталитарной системы. Демонтаж памятников является практической реализацией закона от 1 апреля 2016 г. о запрете пропаганды коммунистического или иного тоталитарного тоталитарного режима в названиях структурных подразделений, вспомогательных подразделений коммунальной собственности, домах, сооружениях, объектах и оборудовании коммунальной собственности и памятниках.

Напомним, в Эстонии демонтировали советские памятники в Нарве, где проживают этнические россияне.