Папа Римский Франциск предупредил священников и монахинь об опасности просмотра порнографии в интернете.

Об этом 86-летний Папа заявил в Ватикане, отвечая на вопрос о том, как лучше использовать цифровые и социальные медиа, сообщает BBC.

По его мнению, пересмотр порнографии «ослабляет священническое сердце».

Порнография, по его словам, это «порок, который имеет очень много людей, даже священники и монахини».

– Дьявол входит оттуда. Чистое сердце, то, что Иисус принимает каждый день, не может воспринимать эту порнографическую информацию, — сказал Папа священникам и семинаристам.

Он посоветовал удалить контент для взрослых с телефонов, чтобы не было соблазна, потому что церковь рассматривает порнографию как преступление против целомудрия.

Папа также посоветовал священникам пользоваться социальными сетями, однако не уделять им слишком много времени.

Напомним, папа Римский Франциск заявил, что нынешняя ситуация в мире схожа с Карибским кризисом, который имел место 60 лет назад, и поэтому политики должны приложить дипломатические усилия, чтобы предотвратить угрозу ядерной войны из-за событий в Украине.