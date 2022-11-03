Парламент Северной Македонии в среду принял закон, запрещающий политическим партиям и культурным организациям использовать названия, считающиеся связанными с фашизмом.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на АР.

Закон, за который проголосовали 67 из 120 депутатов парламента Северной Македонии, запрещает использовать символику и имена лиц, которые ассоциируются с фашизмом или считаются направленными против других религий или этнических групп.

Согласно новому законодательству организации с такими названиями должны изменить их в течение трех месяцев или быть исключенными из национального реестра, в котором зарегистрированы северомакедонские юридические лица.

Принятию закона предшествовали акции протеста в связи с открытием в Северной Македонии болгарских организаций, названных в честь спорных исторических деятелей.

Так, в октябре сотни приверженцев левых сил и националистов протестовали в городе Охрид против этнической болгарской ассоциации, назвавшей себя в честь царя Бориса III. В Северной Мкедонии к нему относятся негативно из-за его роли во Второй мировой войне, когда Болгария вступила в альянс с нацистской Германией.

Борис III правил с 1918 до своей смерти в 1943-м. Во время Второй мировой войны под его руководством Болгария оккупировала части соседних Греции, Румынии и нынешней Северной Македонии. В то время как из Северной Македонии еврейское население забирали в концлагеря, Борис III не допускал депортации болгарских евреев.

Отношения между Северной Македонией и соседней Болгарией усугубляют исторические и культурные разногласия, которые привели к тому, что София заблокировала заявку Скопье на вступление в Европейский Союз.

Болгария обвиняет северомакедонское правительство в неуважении к общим культурным и историческим связям. Среди ключевых требований Софии – признание того, что язык Северной Македонии является производным от болгарского, изменения в учебниках истории и признания болгарского меньшинства.