«Укрэнерго» предупредило о плановых и аварийных отключениях 7 ноября с 6:00 до конца суток в семи областях, а также Киеве, аварийные отключения возможны и в других регионах.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго ».

«Области, которые будут страдать от отключений, никто не выбирал — это следствие разрушений энергетической инфраструктуры после атак ракет и дронов», — говорится в сообщении.

Отключения коснутся Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областей.

Также будут действовать и экстренные аварийные отключения в отдельных областях. Их будут вводить облэнерго в случае, если дефицит будет больше, чем заложено в графики. В случае введения аварийных отключений электроэнергия может исчезать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия может готовить новые массовые удары по украинской энергетической инфраструктуре. Для этого он может использовать иранские ракеты.