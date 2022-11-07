Враг ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.

Об этом в утренней сводке 7 ноября сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили районы 30 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Стукаловка, Поповка и Ворожба Сумской области. Кроме того, оккупанты задействовали ударные БпЛА;

на Слобожанском направлении – из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Волчанск, Стельмаховка, Берестово, Огурцово и Стрелеча;

на Купянском и Лиманском направлениях - по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Серебрянка, Невское, Макеевка, Белогоровка, Площадка, Спорное и Верхнекаменное;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Соледарь, Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Опросное, Майорск, Часов Яр, Клещиевка и Зеленополье;

на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Опросное;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Ольговское, Дорожнянка, Новополь, Щербаки, Новоданиловка, Времевка и Павловка;

На Южнобугском направлении — из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Благодатное, Давидов Брод, Дудчаны, Мирное, Новая Каменка и Правдино. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 20 вылетов.

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни. Так, в населенном пункте Горловка Донецкой области нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения. В районе населенного пункта Майорск ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 ранеными разной степени тяжести. В населенном пункте Лисичанск нанесено поражение по подразделению батальона «Ахмат». Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 22 удара. Под поражение попали 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 позиции средств противовоздушной обороны противника. Наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 вражеских БПЛА.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы, станцию радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника.

Напомним, на юге в течение суток ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработаны два результативных вылета. Поражены районы сосредоточения сил и средств противника в нескольких населённых пунктах.