Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 530 оккупантов. Наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 7 ноября ориентировочно составили:

личного состава - около 76 460 (+530) человек ликвидировано,

танков – 2771 (+6 ед),

боевых бронированных машин - 5630 (+19) ед,

артиллерийских систем - 1782 (+1) ед,

РСЗО - 391 (+0) ед,

средства ПВО - 202 (+0) ед,

самолетов - 277 (+0) ед,

вертолетов - 260 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7),

крылатые ракеты – 399 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4199 (+8) ед,

специальная техника – 157 (+2).

Напомним, что военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами из-за того, что под селом Павловка на Донетчине понесли большие потери.