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Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 530 оккупантов. Наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 7 ноября ориентировочно составили:
Напомним, что военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами из-за того, что под селом Павловка на Донетчине понесли большие потери.
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Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 530 оккупантов. Наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 7 ноября ориентировочно составили:
Напомним, что военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами из-за того, что под селом Павловка на Донетчине понесли большие потери.