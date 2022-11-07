Военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами из-за того, что под селом Павловка на Донетчине понесли большие потери.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание « Медуза ».

Как отмечает издание, о жалобе сообщили «воскору» пропагандистской ВГТРК Александр Сладков, бывший советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова и другие российские источники, поддерживающие войну в Украине.

Полный текст письма опубликовал телеграмм-канал Grey Zone. Медуза не может подлинности текста. Сладков и Кашеварова приведенные в письме данные о потерях и фамилии командиров обнародовать не стали.

Согласно публикации Grey Zone, в письме морпехи говорят, что за четыре дня потеряли «около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести» во время «непонятного наступления» на село Павловка под Угледаром Донецкой области.

По мнению предполагаемых авторов письма, их командиры – «генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов» – спланировали наступление, чтобы первый «заработал бонусы перед начальником Генштаба» Валерием Герасимовым, а второй получил звание Героя России.

«Им плевать на все, чтобы показать себя. Они людей называют мясом», — говорится в письме.

Морпехи просят Кожемяко обратиться к верховному главнокомандующему с просьбой направить «независимую», не связанную с министерством обороны комиссию, говорится в письме.

Ранее сообщалось, что между военными России, переброшенными в Беларусь, и белорусскими солдатами наблюдается большое количество этнических конфликтов.