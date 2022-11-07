Между военными России, переброшенными в Беларусь, и белорусскими солдатами наблюдается большое количество этнических конфликтов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведчиков, многочисленные конфликтные ситуации между военными двух стран связаны с пренебрежительным отношением русских солдат к белорусам. При этом военная полиция РБ не может сдерживать такое поведение россиян.

— В докладных записках, подаваемых старшими офицерами на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указываются пренебрежительные высказывания и поведение россиян по отношению к белорусам. В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик, отмечают в разведке.

В ГУР МО добавляют, что количество конфликтных ситуаций стремительно растет. Это приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что на территории Беларуси находится около 4300 военнослужащих РФ, около 80% которого – мобилизованный персонал.