Между военными России, переброшенными в Беларусь, и белорусскими солдатами наблюдается большое количество этнических конфликтов.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным разведчиков, многочисленные конфликтные ситуации между военными двух стран связаны с пренебрежительным отношением русских солдат к белорусам. При этом военная полиция РБ не может сдерживать такое поведение россиян.
— В докладных записках, подаваемых старшими офицерами на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указываются пренебрежительные высказывания и поведение россиян по отношению к белорусам. В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик, отмечают в разведке.
В ГУР МО добавляют, что количество конфликтных ситуаций стремительно растет. Это приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Белоруссии.
Ранее сообщалось, что на территории Беларуси находится около 4300 военнослужащих РФ, около 80% которого – мобилизованный персонал.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Между военными России, переброшенными в Беларусь, и белорусскими солдатами наблюдается большое количество этнических конфликтов.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным разведчиков, многочисленные конфликтные ситуации между военными двух стран связаны с пренебрежительным отношением русских солдат к белорусам. При этом военная полиция РБ не может сдерживать такое поведение россиян.
— В докладных записках, подаваемых старшими офицерами на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указываются пренебрежительные высказывания и поведение россиян по отношению к белорусам. В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик, отмечают в разведке.
В ГУР МО добавляют, что количество конфликтных ситуаций стремительно растет. Это приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Белоруссии.
Ранее сообщалось, что на территории Беларуси находится около 4300 военнослужащих РФ, около 80% которого – мобилизованный персонал.