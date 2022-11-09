ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 789 оккупантов. В целом, Россия потеряла в Украине с начала полномасштабной агрессии уже 77 тысяч 950 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.11 ориентировочно составили:
Напомним, что за прошедший день авиация нанесла 11 ударов по системам противовоздушной обороны и районам сосредоточения вражеских сил и техники.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 789 оккупантов. В целом, Россия потеряла в Украине с начала полномасштабной агрессии уже 77 тысяч 950 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.11 ориентировочно составили:
Напомним, что за прошедший день авиация нанесла 11 ударов по системам противовоздушной обороны и районам сосредоточения вражеских сил и техники.