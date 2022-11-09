ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 789 оккупантов. В целом, Россия потеряла в Украине с начала полномасштабной агрессии уже 77 тысяч 950 военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.11 ориентировочно составили:

личного состава - около 77 950 (+780) человек ликвидировано,

танков ‒ 2801 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 5666 (+12) ед,

артиллерийских систем - 1802 (+11) ед,

РСЗО - 393 (+2) ед,

средства ПВО - 205 (+2) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 260 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1483 (+7),

крылатые ракеты – 399 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4227 (+11) ед,

специальная техника – 159 (+0).

Напомним, что за прошедший день авиация нанесла 11 ударов по системам противовоздушной обороны и районам сосредоточения вражеских сил и техники.