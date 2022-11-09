За прошедший день авиация нанесла 11 ударов по системам противовоздушной обороны и районам сосредоточения вражеских сил и техники.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».

Установлено, что враг потерял:

55 оккупантов

4 танка

зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2»

самоходную гаубицу «Акация»

два миномета

9 единиц автобронетехники.

Уничтожены 2 склада вражеских боеприпасов неподалеку от Снигиревки и Костромки. Остальные потери противника дознаются.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины накрыли большую колонну россиян, выходивших из Снегиревки Николаевской области в направлении временно оккупированного Херсона.

Напомним, 30 октября ВСУ уничтожили 12 захватчиков в районе оккупированного города Снигиревка Николаевской области.

Ранее сообщалось, что авиация ВСУ атаковала скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки Николаевской области.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили три состава россиян в Николаевской и Херсонской областях.