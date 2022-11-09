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За прошедший день авиация нанесла 11 ударов по системам противовоздушной обороны и районам сосредоточения вражеских сил и техники.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».
Установлено, что враг потерял:
Уничтожены 2 склада вражеских боеприпасов неподалеку от Снигиревки и Костромки. Остальные потери противника дознаются.
Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины накрыли большую колонну россиян, выходивших из Снегиревки Николаевской области в направлении временно оккупированного Херсона.
Напомним, 30 октября ВСУ уничтожили 12 захватчиков в районе оккупированного города Снигиревка Николаевской области.
Ранее сообщалось, что авиация ВСУ атаковала скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки Николаевской области.
Также сообщалось, что ВСУ уничтожили три состава россиян в Николаевской и Херсонской областях.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
За прошедший день авиация нанесла 11 ударов по системам противовоздушной обороны и районам сосредоточения вражеских сил и техники.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».
Установлено, что враг потерял:
Уничтожены 2 склада вражеских боеприпасов неподалеку от Снигиревки и Костромки. Остальные потери противника дознаются.
Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины накрыли большую колонну россиян, выходивших из Снегиревки Николаевской области в направлении временно оккупированного Херсона.
Напомним, 30 октября ВСУ уничтожили 12 захватчиков в районе оккупированного города Снигиревка Николаевской области.
Ранее сообщалось, что авиация ВСУ атаковала скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки Николаевской области.
Также сообщалось, что ВСУ уничтожили три состава россиян в Николаевской и Херсонской областях.