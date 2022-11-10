Бойцы Сил спецопераций Украины в Херсонском направлении уничтожили российские боевые машины десанта, в которых находились оккупанты.

Об этом сообщают ССО ВСУ в Telegram.

Отмечается, что операторы тактической группы ССО с помощью двух точных выстрелов уничтожили две вражеские БМД с экипажем.

При этом во время атаки часть вражеских солдат попыталась скрыться, но им это не удалось.

Ранее Силы специальных операций сообщили, что самопровозглашенный глава оккупационных властей Мариуполя Константин Иващенко фактически отстранен от власти в городе.