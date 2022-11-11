За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 710 оккупантов и немало вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 79 тысяч 400 военных.

За сутки наибольшие потери враг понес Бахмутское направление, Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 79 400 (+710) человек ликвидировано,

танков – 2814 (+10) ед.

боевых бронированных машин - 5696 (+14) ед.

артиллерийских систем - 1817 (+12) ед.

РСЗО – 393 (+0) ед.

средства ПВО - 205 (+0) ед.

самолетов - 278 (+0) ед.

вертолетов - 261 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1505 (+6),

крылатые ракеты – 399 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 4259 (+17) ед.

специальная техника – 159 (+0).

Напомним, что нашей тактической авиацией нанесено 2 поражения по местам дислокации вражеских сил и техники, а ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя более полусотни задач, продолжали уничтожать логистику врага и разрушать систему управления.