За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 710 оккупантов и немало вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 79 тысяч 400 военных.
За сутки наибольшие потери враг понес Бахмутское направление, Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.11 ориентировочно составили:
Напомним, что нашей тактической авиацией нанесено 2 поражения по местам дислокации вражеских сил и техники, а ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя более полусотни задач, продолжали уничтожать логистику врага и разрушать систему управления.
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Cui prodest?Станіслав Мартиросов
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 710 оккупантов и немало вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 79 тысяч 400 военных.
За сутки наибольшие потери враг понес Бахмутское направление, Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.11 ориентировочно составили:
Напомним, что нашей тактической авиацией нанесено 2 поражения по местам дислокации вражеских сил и техники, а ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя более полусотни задач, продолжали уничтожать логистику врага и разрушать систему управления.