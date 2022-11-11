Нашей тактической авиацией нанесено 2 поражения по местам дислокации вражеских сил и техники, а ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя более полусотни задач, продолжали уничтожать логистику врага и разрушать систему управления.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Подтвержденные потери врага составляют:
Напомним, за прошедшие сутки наши войска на стыке Херсонщины и Николаевщины подвинули линию фронта на 7 километров. Освободили почти 260 квадратных километров и 12 населенных пунктов.
Вооруженные силы Украины освободили поселок Киселевка Херсонской области. Таким образом, под контроль взят водопровод, через который в Николаев поступала вода из Днепра.
Ранее сообщалось, что в Херсонском направлении с 1 октября Вооруженные силы Украины продвинулись в глубину обороны врага на 36,5 км.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление пошло с наименьшими потерями, потому что враг не собирается сдавать позиции без боя.
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Cui prodest?Станіслав Мартиросов
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Нашей тактической авиацией нанесено 2 поражения по местам дислокации вражеских сил и техники, а ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя более полусотни задач, продолжали уничтожать логистику врага и разрушать систему управления.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Подтвержденные потери врага составляют:
Напомним, за прошедшие сутки наши войска на стыке Херсонщины и Николаевщины подвинули линию фронта на 7 километров. Освободили почти 260 квадратных километров и 12 населенных пунктов.
Вооруженные силы Украины освободили поселок Киселевка Херсонской области. Таким образом, под контроль взят водопровод, через который в Николаев поступала вода из Днепра.
Ранее сообщалось, что в Херсонском направлении с 1 октября Вооруженные силы Украины продвинулись в глубину обороны врага на 36,5 км.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление пошло с наименьшими потерями, потому что враг не собирается сдавать позиции без боя.