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Возле разрушенного Антоновского моста заметили заброшенный грузовик со свининой на ростовских номерах.
Убегающие россияне просто бросили своего гражданина и его имущество. Фото прислали очевидцы изданию «Мост»
—Очевидно, водитель фуры просто не знает, что ему делать и куда ехать, ведь переправа в Херсоне уже не работает, — отмечают люди.
Напомним, что на Херсонщине разрушен Антоновский мост. Два пролета дорожного полотна просто упали в воду.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Возле разрушенного Антоновского моста заметили заброшенный грузовик со свининой на ростовских номерах.
Убегающие россияне просто бросили своего гражданина и его имущество. Фото прислали очевидцы изданию «Мост»
—Очевидно, водитель фуры просто не знает, что ему делать и куда ехать, ведь переправа в Херсоне уже не работает, — отмечают люди.
Напомним, что на Херсонщине разрушен Антоновский мост. Два пролета дорожного полотна просто упали в воду.