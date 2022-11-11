Возле разрушенного Антоновского моста заметили заброшенный грузовик со свининой на ростовских номерах.

Убегающие россияне просто бросили своего гражданина и его имущество. Фото прислали очевидцы изданию «Мост»

—Очевидно, водитель фуры просто не знает, что ему делать и куда ехать, ведь переправа в Херсоне уже не работает, — отмечают люди.

Напомним, что на Херсонщине разрушен Антоновский мост. Два пролета дорожного полотна просто упали в воду.