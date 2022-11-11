Сегодня, 11 ноября, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Наша страна смогла вернуть еще 45 наших защитников.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Состоялся очередной обмен — удалось освободить 45 воинов ВСУ. Среди них солдаты и сержанты, которые в боях защищали наше государство, – написал Андрей Ермак.

Также Украина вернула два тела погибших защитников.

Напомним, в начале ноября Украина и РФ обменялись пленными в формате 107 на 107. Украина вернула из плена шесть офицеров и 101 рядового и сержанта.