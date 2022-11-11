Первый морской дрон, приобретенный в рамках платформы United24, будет называться «Херсон».
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
— Собран на первый морской дрон. Он будет называться «Херсон». Это уникальная и засекреченная украинская технология. В стоимость входит: дрон, оснащенный системой автопилотирования, видеоподсистемами, в том числе ночного видения, специальной связью, защищенной от воздействия вражеских средств РЭБ, резервными модулями связи и боевой частью. А также – наземная автономная станция управления, система транспортировки и хранения, центр обработки данных и несколько особых сюрпризов для наших врагов, – рассказал он.
Михаил Фёдоров также рассказал, что каждую пятую ракету Россия запускает с кораблей.
Средства собираются на 100 морских дронов украинского производства. Один аппарат стоит 10 миллионов гривен.
— Они могут существенно изменить ситуацию в акватории Черного моря. Маленькие и быстрые дроны способны успешно атаковать российские корабли стоимостью в сотни миллионов долларов, — написал он.
Напомним, жителей Херсона и части Херсонской области, освобожденной от российских оккупантов, призывали быть максимально осторожными: не касаться подозрительных предметов, а также не заходить в админздания, в которых находились захватчики.
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Первый морской дрон, приобретенный в рамках платформы United24, будет называться «Херсон».
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
— Собран на первый морской дрон. Он будет называться «Херсон». Это уникальная и засекреченная украинская технология. В стоимость входит: дрон, оснащенный системой автопилотирования, видеоподсистемами, в том числе ночного видения, специальной связью, защищенной от воздействия вражеских средств РЭБ, резервными модулями связи и боевой частью. А также – наземная автономная станция управления, система транспортировки и хранения, центр обработки данных и несколько особых сюрпризов для наших врагов, – рассказал он.
Михаил Фёдоров также рассказал, что каждую пятую ракету Россия запускает с кораблей.
Средства собираются на 100 морских дронов украинского производства. Один аппарат стоит 10 миллионов гривен.
— Они могут существенно изменить ситуацию в акватории Черного моря. Маленькие и быстрые дроны способны успешно атаковать российские корабли стоимостью в сотни миллионов долларов, — написал он.
Напомним, жителей Херсона и части Херсонской области, освобожденной от российских оккупантов, призывали быть максимально осторожными: не касаться подозрительных предметов, а также не заходить в админздания, в которых находились захватчики.