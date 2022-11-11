Первый морской дрон, приобретенный в рамках платформы United24, будет называться «Херсон».

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

— Собран на первый морской дрон. Он будет называться «Херсон». Это уникальная и засекреченная украинская технология. В стоимость входит: дрон, оснащенный системой автопилотирования, видеоподсистемами, в том числе ночного видения, специальной связью, защищенной от воздействия вражеских средств РЭБ, резервными модулями связи и боевой частью. А также – наземная автономная станция управления, система транспортировки и хранения, центр обработки данных и несколько особых сюрпризов для наших врагов, – рассказал он.

Михаил Фёдоров также рассказал, что каждую пятую ракету Россия запускает с кораблей.

Средства собираются на 100 морских дронов украинского производства. Один аппарат стоит 10 миллионов гривен.

— Они могут существенно изменить ситуацию в акватории Черного моря. Маленькие и быстрые дроны способны успешно атаковать российские корабли стоимостью в сотни миллионов долларов, — написал он.