В Генеральном штабе ВСУ обратились к группировке военных в Беларуси, предложив им сдаться и сохранить свое вооружение.
«Военнослужащие республики Беларусь! Если вас все же заставят поучаствовать в войне Путина против народа Украины и если вы не можете не выполнить этот преступный приказ. Перейдя границу Украины, остановитесь в составе подразделения», — говорится в обращении.
В ВСУ предложили алгоритм действий для белорусских солдат:
«Ваш отказ от убийства украинцев мы примем как акт проявления дружеских отношений и будем благодарны за это. В этом случае мы гарантируем возможность мгновенного свободного возвращения на территорию республики Беларусь. Если вы боитесь преступной власти, мы предложим вам достойное пребывание на территории Украины специально оборудованных военных городках», — отметили в ВСУ.
По заявлению солдаты РБ могут рассчитывать на медобслуживание согласно нормам ВСУ. Для связи с родными будет предоставлена телефонная связь и круглосуточный доступ в интернет. Оружие будет находиться в специальных комнатах хранения, а военная техника – на стоянках.
В Генштабе также обратились и к российским военным.
«Военнослужащие Российской Федерации! Если вы решите стать частью российской оккупационной армии, то для вас остаются всего два варианта. Сдача в плен. В этом случае мы гарантируем вам соблюдение всех международных конвенций по военнопленным, содержание в лагерях для военнопленных и медицинскую помощь, возможность оповестить родных и близких о вашем пленении. Мы гарантируем вам возвращение домой после окончания конфликта, или вследствие обмена военнопленными. В противном случае вас ждет неизбежная смерть», — говорится в сообщении.
Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины обратилось к российским военным, оставшимся в украинском Херсоне под видом гражданских. Ведомство призвало оккупантов сдаваться и не сопротивляться украинским военным, которые уже заходят в город и берут его под контроль.
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В Генеральном штабе ВСУ обратились к группировке военных в Беларуси, предложив им сдаться и сохранить свое вооружение.
«Военнослужащие республики Беларусь! Если вас все же заставят поучаствовать в войне Путина против народа Украины и если вы не можете не выполнить этот преступный приказ. Перейдя границу Украины, остановитесь в составе подразделения», — говорится в обращении.
В ВСУ предложили алгоритм действий для белорусских солдат:
«Ваш отказ от убийства украинцев мы примем как акт проявления дружеских отношений и будем благодарны за это. В этом случае мы гарантируем возможность мгновенного свободного возвращения на территорию республики Беларусь. Если вы боитесь преступной власти, мы предложим вам достойное пребывание на территории Украины специально оборудованных военных городках», — отметили в ВСУ.
По заявлению солдаты РБ могут рассчитывать на медобслуживание согласно нормам ВСУ. Для связи с родными будет предоставлена телефонная связь и круглосуточный доступ в интернет. Оружие будет находиться в специальных комнатах хранения, а военная техника – на стоянках.
В Генштабе также обратились и к российским военным.
«Военнослужащие Российской Федерации! Если вы решите стать частью российской оккупационной армии, то для вас остаются всего два варианта. Сдача в плен. В этом случае мы гарантируем вам соблюдение всех международных конвенций по военнопленным, содержание в лагерях для военнопленных и медицинскую помощь, возможность оповестить родных и близких о вашем пленении. Мы гарантируем вам возвращение домой после окончания конфликта, или вследствие обмена военнопленными. В противном случае вас ждет неизбежная смерть», — говорится в сообщении.
Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины обратилось к российским военным, оставшимся в украинском Херсоне под видом гражданских. Ведомство призвало оккупантов сдаваться и не сопротивляться украинским военным, которые уже заходят в город и берут его под контроль.