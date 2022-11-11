В Генеральном штабе ВСУ обратились к группировке военных в Беларуси, предложив им сдаться и сохранить свое вооружение.

«Военнослужащие республики Беларусь! Если вас все же заставят поучаствовать в войне Путина против народа Украины и если вы не можете не выполнить этот преступный приказ. Перейдя границу Украины, остановитесь в составе подразделения», — говорится в обращении.

В ВСУ предложили алгоритм действий для белорусских солдат:

заглушите двигатели;

разрядите оружие;

поднимите белые флаги;

дождитесь встречи с представителями командования ВСУ.

«Ваш отказ от убийства украинцев мы примем как акт проявления дружеских отношений и будем благодарны за это. В этом случае мы гарантируем возможность мгновенного свободного возвращения на территорию республики Беларусь. Если вы боитесь преступной власти, мы предложим вам достойное пребывание на территории Украины специально оборудованных военных городках», — отметили в ВСУ.

По заявлению солдаты РБ могут рассчитывать на медобслуживание согласно нормам ВСУ. Для связи с родными будет предоставлена телефонная связь и круглосуточный доступ в интернет. Оружие будет находиться в специальных комнатах хранения, а военная техника – на стоянках.

В Генштабе также обратились и к российским военным.

«Военнослужащие Российской Федерации! Если вы решите стать частью российской оккупационной армии, то для вас остаются всего два варианта. Сдача в плен. В этом случае мы гарантируем вам соблюдение всех международных конвенций по военнопленным, содержание в лагерях для военнопленных и медицинскую помощь, возможность оповестить родных и близких о вашем пленении. Мы гарантируем вам возвращение домой после окончания конфликта, или вследствие обмена военнопленными. В противном случае вас ждет неизбежная смерть», — говорится в сообщении.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины обратилось к российским военным, оставшимся в украинском Херсоне под видом гражданских. Ведомство призвало оккупантов сдаваться и не сопротивляться украинским военным, которые уже заходят в город и берут его под контроль.