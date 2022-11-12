Европейский Союз планирует создать свой спутниковый интернет. Он так же, как и интернет американского миллиардера Илона Маска Starlink, будет работать на низкой околоземной орбите.

Как пишет Reuters, собственный спутниковый интернет ЕС позволит еврозоне быть более независимой.

Сообщается, что ЕС планирует выпустить на орбиту 170 маленьких спутников с 2025 года. Они будут имитировать модель Starlink и сделают страны ЕС независимыми от иностранных компаний.

«Война в Украине еще раз доказала, как важно иметь независимость, когда речь идет об определенных стратегических инфраструктурных проектах и важных ресурсах. Наличие собственной системы спутникового интернета поможет ЕС ускорить развертывание сети не только в Европе, но и охватить Африку, предлагая африканским странам альтернативу насаждаемым китайским продуктам», - говорится в сообщении.

Известно, что на программу планируется потратить около 6,8 млрд. евро. Как сообщает Reuters, 2,4 млрд евро ЕК планирует привлечь из разных программ ЕС, а 3,6 млрд евро ожидают от частных взносов.

Финальные детали проекта будут обсуждаться в ЕС 17 ноября. При этом эта программа будет сравниваться с предложенной ранее системой GNSS с Galileo стоимостью 10 млрд евро.

Издание также считает, что ЕС не хочет работать со Starlink из-за того, что Илон Маск, владелец компании, потерял статус надежного партнера после покупки Twitter.

Системы GNSS существуют по всему миру – в США, ЕС, Китайской Народной Республике и России. Спутниковым вебом управляют SpaceX, Amazon и Oneweb, а Китай имеет систему в разработке.

Возникновение локальных международных конфликтов толкают правительства стран и союзов на то, чтобы избежать зависимости от партнеров, которых при определенных обстоятельствах трудно контролировать.

«Кажется, это даже больше, чем тот факт, что околоземные орбиты заполняются все большим количеством спутников, которые могут стать просто космическим мусором», - пишет Reuters.

Ранее SpaceX Маска попросила Пентагон оплатить услуги Starlink в Украине.