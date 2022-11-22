Вероятнее всего, жить в режиме отключений света Украине придется как минимум до конца марта.

Об этом написал CEO Yasno Сергей Коваленко в Фейсбуке.

— Сегодня снова есть разные отключения: начинали со стабилизационного графика, но днем получили новые ограничения от Укрэнерго и отключаемся и экстренно. Максимальные ограничения за сегодня – 391 МВт, отключены более 953 тысяч клиентов. Энергетики, невзирая на плохую погоду, сейчас максимально стараются завершить восстановление до еще больших холодов. И хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта, - написал Коваленко.

По его словам, если новых атак на энергосеть не будет, то в нынешних условиях генерации электроэнергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране, и это означает, что отключения будут везде, но менее продолжительными.

Но он отметил, что существуют также различные прогнозы развития этой ситуации, и они полностью зависят от атак России.

— К примеру, положительный: новых атак не происходит, возвращается прежний уровень генерации. Тогда мы, по всей вероятности, будем иметь достаточно электроэнергии, так что сможем отказаться от отключений вообще. Негативный будет в случае, если сеть сильно повредят в результате атак. Тогда придется задействовать не только повременные стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых света может не быть очень продолжительное время, – написал Коваленко.

Он подчеркнул, что следует быть готовыми к разным вариантам, даже к худшим.