Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ на сегодня, 22 ноября, деоккупировали уже 1886 населенных пунктов.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

Медицинские учреждения уже возобновили свою работу в 965 населенных пунктах. Газоснабжение возвращено в 1303 города и села, электроэнергия – в 1340, а водоснабжение и мобильная связь – в 1432 и 1190 населенных пунктов соответственно.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта, которые находятся на территории Кинбурнской косы.