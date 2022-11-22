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Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ на сегодня, 22 ноября, деоккупировали уже 1886 населенных пунктов.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
Медицинские учреждения уже возобновили свою работу в 965 населенных пунктах. Газоснабжение возвращено в 1303 города и села, электроэнергия – в 1340, а водоснабжение и мобильная связь – в 1432 и 1190 населенных пунктов соответственно.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта, которые находятся на территории Кинбурнской косы.
Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ на сегодня, 22 ноября, деоккупировали уже 1886 населенных пунктов.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
Медицинские учреждения уже возобновили свою работу в 965 населенных пунктах. Газоснабжение возвращено в 1303 города и села, электроэнергия – в 1340, а водоснабжение и мобильная связь – в 1432 и 1190 населенных пунктов соответственно.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта, которые находятся на территории Кинбурнской косы.