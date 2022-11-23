За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестово, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке 23 ноября.

За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской и Донецкой областей, совершил около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и городам и селам.

Наблюдается дополнительное оборудование противником оборонительных рубежей вдоль участка автодороги Каховка - Мелитополь, в Херсонской и Запорожской областях.

В городе Севастополь на базе одного из учебных заведений продолжается подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов как российского, так и иранского производства. Срок подготовки указанных специалистов составляет до трех недель. В настоящее время готовится около 30 военнослужащих.

Оккупационные войска продолжают нести потери. Так, в населенном пункте Каланчак Херсонской области в местной больнице не хватает койкомест для размещения раненых захватчиков. А в населенный пункт Великие Копани в течение предыдущих суток доставлены около 40 раненых оккупантов.

По уточненной информации, 21 ноября текущего года в Запорожской области подтверждено уничтожение вражеских зенитного ракетного комплекса С-300 и 5 единиц военной техники разного типа в районе населенного пункта Пологи, кроме того, 40 военнослужащих получили ранения.

Недалеко от Веселого Запорожской области был уничтожен блокпост оккупантов, 15 военнослужащих получили ранения разных степеней тяжести. В Мелитополе потери противника составили до 30 человек ранеными.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления противника.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.