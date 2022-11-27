В Киеве практически полностью восстановили электропитание, воду, тепло и связь на утро воскресенья, 27 ноября. Ремонтные работы в системе электросетей – на финальной стадии.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Там заявили, что на 09:00 большинство жителей столицы имеют свет, а стабилизационные и аварийные отключения не проводятся.

«Все благодаря восстановленному, стабильному электроснабжению и низкому потреблению абонентами электроэнергии», - говорят в КМВА.

В масштабах города водоснабжение, теплоснабжение, связь работают в штатном режиме. Вероятны только локальные аварийные ситуации.

Накануне в ДТЭК сообщили, что в Киеве и других регионах продолжили применять экстренные отключения энергоэнергии из-за сложнейшей ситуации с энергосистемой Украины. Там заявили, что прилагают усилия, чтобы жители столицы имели возможность получать электроэнергию с перерывом не более чем на пять часов.