В Киеве практически полностью восстановили электропитание, воду, тепло и связь на утро воскресенья, 27 ноября. Ремонтные работы в системе электросетей – на финальной стадии.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Там заявили, что на 09:00 большинство жителей столицы имеют свет, а стабилизационные и аварийные отключения не проводятся.
«Все благодаря восстановленному, стабильному электроснабжению и низкому потреблению абонентами электроэнергии», - говорят в КМВА.
В масштабах города водоснабжение, теплоснабжение, связь работают в штатном режиме. Вероятны только локальные аварийные ситуации.
Накануне в ДТЭК сообщили, что в Киеве и других регионах продолжили применять экстренные отключения энергоэнергии из-за сложнейшей ситуации с энергосистемой Украины. Там заявили, что прилагают усилия, чтобы жители столицы имели возможность получать электроэнергию с перерывом не более чем на пять часов.
В Киеве практически полностью восстановили электропитание, воду, тепло и связь на утро воскресенья, 27 ноября. Ремонтные работы в системе электросетей – на финальной стадии.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Там заявили, что на 09:00 большинство жителей столицы имеют свет, а стабилизационные и аварийные отключения не проводятся.
«Все благодаря восстановленному, стабильному электроснабжению и низкому потреблению абонентами электроэнергии», - говорят в КМВА.
В масштабах города водоснабжение, теплоснабжение, связь работают в штатном режиме. Вероятны только локальные аварийные ситуации.
Накануне в ДТЭК сообщили, что в Киеве и других регионах продолжили применять экстренные отключения энергоэнергии из-за сложнейшей ситуации с энергосистемой Украины. Там заявили, что прилагают усилия, чтобы жители столицы имели возможность получать электроэнергию с перерывом не более чем на пять часов.