По состоянию на 11:00 27 ноября производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, постепенно растущего из-за похолодания.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

Из этих 80% критическая инфраструктура потребляет лишь примерно 10%, остальную электроэнергию используют для электроснабжения потребителей.

В таких условиях операторы систем распределения (облэнерго) имеют все возможности равномерно чередовать ограничения потребителей, отмечают в компании.

«Режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности, который сейчас составляет примерно 20%», — отметили в «Укрэнерго».

Там также обращают внимание, что Укрэнерго доводит до облэнерго лимиты потребления по каждой области, превышать который нельзя. Облэнерго самостоятельно определяет виды отключений — аварийные или плановые — и их непосредственно применяет.

«Сегодня каждый украинец, в дом которого вернулся свет, может помочь быстрее вернуть его другим, экономно используя электроэнергию», — отмечают в компании.

Это позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, которые усложняются с каждой последующей ракетной атакой.