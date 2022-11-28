Херсон, фото МОСТ

К утру воскресенья, 27 ноября, доступность мобильной связи в Украине превысила 83%.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации.

«Лучшая ситуация с обеспечением мобильной связью в Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Сумской, Ровенской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и Закарпатской областях, где доступность базовых станций на утро воскресенья превышает 90% от их общего количества», - говорится. в сообщении.

Проблемы со связью могут испытывать жители Одесской области, где к утру доступны были около 70% базовых станций мобильных операторов. Также в Запорожской области на утро работает около 50% базовых станций украинских мобильных операторов, что связано, прежде всего, с «деятельностью» российских оккупантов.

Постепенно возобновляется мобильная связь на недавно деоккупированных территориях Херсона и Николаева.