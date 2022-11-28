У местных властей нет коммуникации с центральной. Также она не получает денежную и материальную помощь на восстановление после российских обстрелов и подготовку населенных пунктов к вероятным блекаутам.

Об этом заявил в опубликованном 25 ноября интервью ZN.UA мэр Днепра Борис Филатов.

— Все, что мы заказывали и покупали за время войны, исключительно за деньги городского бюджета. Я не знаю, как другим городам, но Днепр государство не дает ни копейки. Никаких миникотельных мы еще не видели и денег тоже. Что касается школ, то они работают, и никто на государственном уровне стратегического решения переоборудовать их под «пункты несокрушимости» не принимал. Все у себя в обществе делаем сами, параллельно помогая другим, — сказал Борис Филатов.

По его словам, об открытии «пунктів незламності» центральные власти также не общались с местными и, откуда взялась карта этих пунктов, мэр города-миллионника не знает.

— Например, мне звонит по телефону глава ОВА Валентин Резниченко и сообщает, что есть распоряжение Офиса президента открыть «пунктів незламності». Мы уходим и открываем их за свои деньги. Я открыл их там, где считал нужным, и передал ему адреса. Что с ними было дальше и как это стыковалось с картой ОПУ, я не знаю. Я не буду комментировать, почему Офис президента взял и сделал такую карту. Поскольку у меня вообще нет коммуникации ни с Кабмином, ни с ОПУ, я не понимаю, как эти пункты планировал делать Кирилл Тимошенко. Но у нас есть свои генераторы, есть Starlink, фонарики и прочее, мы их оборудовали по своему усмотрению там, где смогли в предлагаемых обстоятельствах, - рассказал Борис Филатов.

Мэр Днепра отметил, что сэкономленные общинами 9 млрд грн образовательной реверсной дотации очень пригодились бы громадам сейчас для закупки необходимого оборудования и подготовки к вероятным блекаутам, но эти средства забрали в госбюджет. Поэтому местным властям очень трудно поддерживать жизнедеятельность своих населенных пунктов, особенно маленьким.

— Я пока не встречал ни одного мэра, который был бы доволен коммуникацией с центральной властью. И это не просто такой конфликт отдельных персоналий, это мировоззренческая история, которая длится годами. Полное непонимание сущности местного самоуправления. У нас мэры или конкуренты, или путаются под ногами, или болтают много. И во время войны все это обострилось, подчеркнул городской голова.

Ранее сообщалось, что на 28 ноября зафиксированы предельные уровни потребления для АО «Николаевоблэнерго».