После российских обстрелов по инфраструктуре Украины возобновлено 53,3% пораженных объектов теплоснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаз Украины».

Отмечается, что в Украине начали работу 99,7% котельных. При этом основная задача сегодня, подчеркивают в Нафтогазе, – обеспечить постоянную работу этих объектов, а также быстро восстановить поврежденные.

На сегодняшний день уже восстановлено 316 объектов теплоснабжения, что составляет 53,3 % от общего количества пораженных объектов.

Самая сложная ситуация наблюдается на освобожденных территориях Харьковщины и Херсонщины, куда направляются особые усилия, поскольку до сих пор сохраняется тяжелая ситуация с доступом к коммуникациям.