В Молдове во вторник 29 ноября ожидается дефицит электроэнергии в размере около 74%, в связи с чем граждан призывают экономить электричество.

Об этом сообщает NewsMaker.

По словам министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спина, вчера по непонятным причинам цена на электроэнергию на европейском рынке выросла на 30-40%. В этой связи молдавская компания Energocom не смогла закупить необходимый объем.

– Произошел непонятный феномен. На европейских рынках, в частности, в Румынии, значительно выросли цены на электроэнергию. Почти на 30–40%. Компания Energocom пыталась купить электроэнергию по более низкой цене, но не смогла закупить электроэнергию на весь день, – сказал Спину в эфире программы In Profunzime на телеканале PRO TV.

В этой связи, по словам министра, Moldelectrica пригласила аварийную электроэнергию у румынского оператора Transelectrica. Правда, стоимость такой электроэнергии тоже высока, поэтому Спину призвал граждан продолжать экономить электричество.

— Чем больше мы сэкономим, тем меньше аварийной энергии будет завтра из Румынии. Завтра мы узнаем цену. До сих пор было €200-€300 за МВт/час, в зависимости от того, когда был заключен контракт, — сказал министр.

Несколько ранее госпредприятие Moldelectrica предупредило, что 29 ноября в Молдове ожидается дефицит электроэнергии в размере около 74%. «Ожидаемый дефицит покроют за счет аварийного контракта на поставку электроэнергии. Подтверждение о доступности уже получено от компании соседнего государства», — заверили в компании.

Напомним, что постоянные представители государств-членов Европейского Союза в понедельник снова не смогли согласовать ограничение цены на российскую нефть, которое должно вступить в силу с 5 декабря.