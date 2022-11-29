СБУ задержала российского корректировщика, который «наводил» ракеты для повторных ударов по Запорожской области и помогал россиянам уничтожать инфраструктуру.

Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что после российских воздушных ударов он выходил на местность для фиксации последствий прилетов и передачи врагу соответствующих данных.

— Уточненная информация требовалась оккупантам для проведения дальнейших обстрелов города. Кроме того, он скрыто собирал информацию о местах временного базирования и перемещения украинской военной техники на территории областного центра, — отметили в ведомстве.

Собранные сведения передавал агрессору через соцсети, в том числе Telegram-канал предателя и кремлевского пропагандиста Рогова.

— Там он одобрительно комментировал рашистские «сообщения», призвал к поддержке страны-агрессора и излагал закрытые сведения об украинских объектах в виде «замеченных» электронных карт, — добавляют в спецслужбе.

СБУ уже задержала корректировщика. По данным следствия, задержан работник одного из украинских оборонных заводов. В начале полномасштабного вторжения его завербовали спецслужбы РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности на юге Украины.

В поле зрения оккупантов задержанный попал из-за своей пророссийской активности в соцсетях, где ему предложили конфиденциальное сотрудничество. За это гарантировали деньги и должность при захвате региона. В настоящее время задержанному доложено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента ФСБ, прибывшего из временно оккупированного Крыма за месяц до полномасштабного вторжения для сбора разведданных и подготовки диверсий.