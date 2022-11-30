29 ноября русские войска добились незначительных успехов в районе Бахмута, но вряд ли русские войска продвигались в том темпе, о которых говорят русские источники.

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

— Геолокационные кадры показывают, что российские войска достигли незначительного прогресса юго-восточнее Бахмута, но ISW все еще не может подтвердить большинство других заявленных достижений вокруг Бахмута, достигнутых после 27 ноября, — говорится в аналитическом отчете.

По данным аналитиков, некоторые российские военные блоггеры сделали необоснованные заявления о том, что российские войска прорвали украинскую линию обороны к югу от Бахмута вдоль шоссе T0513, чтобы продвинуться в направлении Временного Яра. Это должно привести к перерезанию одной из двух основных украинских наземных коммуникаций в Бахмут.

Но, по оценкам ISW, такие заявления, вероятно, являются частью российской информационной операции и преждевременны.

– ISW продолжает оценивать, что деградация российских сил вокруг Бахмута вряд ли быстро поставит Бахмут под угрозу неизбежного окружения, – говорится в аналитическом отчете.

Напомним, что за минувшие сутки, 29 ноября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка в Донецкой области.