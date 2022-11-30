За минувшие сутки, 29 ноября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Сохраняется угроза ракетных ударов российских захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки наши воины сбили 3 БПЛА типа «Орлан-10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили артиллерийскую систему и один другой важный объект оккупантов.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.