Российские оккупанты сосредоточивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.

Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования пострадавших подразделений, сообщает Генштаб ВСУ.

Ожидается опрокидывание отдельных подразделений противника с территории Республики Беларусь после обретения ими боевых способностей.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Первомайское, Опросное, Невельское, Красногоровка Донецкой области.

Враг нанес 9 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Сохраняется угроза ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.

Напомним, Силы обороны уничтожили российских военных, которые в ночь на 23 ноября обстреляли родильное отделение в Вольнянской Запорожской области и убили младенца.

Как сообщалось, российские войска ночью 23 ноября обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Вольнянской Запорожской области.