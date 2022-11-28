Силы обороны уничтожили российских военных, которые в ночь на 23 ноября обстреляли родильное отделение в Вольнянской Запорожской области и убили младенца.
Об этом в медиацентре «Украина» сообщил глава Запорожской ОВ Александр Старух.
— Есть подтвержденная информация об уничтожении этих расчетов, которые из С-300 обстреливали, в частности, роддом. И наносились удары, - сказал Александр Старух.
По его словам, в течение прошлой недели украинские военные на линии столкновения в Запорожской области избивались непосредственно по подразделениям врага. Также они наносили удары по оккупантам на других территориях, в частности в пределах Мелитопольской общины и Токмака.
Также в оккупированной части Запорожской области эффективно действует сопротивление, утверждает Александр Старух.
— Если бы не было движения сопротивления и не было информации, то действовать нашим Вооруженным силам было бы гораздо труднее, — отметил чиновник.
Напомним, российские войска ночью 23 ноября обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Вольнянской Запорожской области.
Силы обороны уничтожили российских военных, которые в ночь на 23 ноября обстреляли родильное отделение в Вольнянской Запорожской области и убили младенца.
Об этом в медиацентре «Украина» сообщил глава Запорожской ОВ Александр Старух.
— Есть подтвержденная информация об уничтожении этих расчетов, которые из С-300 обстреливали, в частности, роддом. И наносились удары, - сказал Александр Старух.
По его словам, в течение прошлой недели украинские военные на линии столкновения в Запорожской области избивались непосредственно по подразделениям врага. Также они наносили удары по оккупантам на других территориях, в частности в пределах Мелитопольской общины и Токмака.
Также в оккупированной части Запорожской области эффективно действует сопротивление, утверждает Александр Старух.
— Если бы не было движения сопротивления и не было информации, то действовать нашим Вооруженным силам было бы гораздо труднее, — отметил чиновник.
Напомним, российские войска ночью 23 ноября обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Вольнянской Запорожской области.