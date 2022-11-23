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Российские войска ночью 23 ноября обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Вольнянской Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
В результате атаки погиб новорожденный. На месте работают спасатели.
«Ночью российские чудовища обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца — убит младенец», — написал Александр Старух.
Напомним, днем 22 ноября в результате обстрелов российскими оккупантами Херсона погиб еще один человек.
Российские войска ночью 23 ноября обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Вольнянской Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
В результате атаки погиб новорожденный. На месте работают спасатели.
«Ночью российские чудовища обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца — убит младенец», — написал Александр Старух.
Напомним, днем 22 ноября в результате обстрелов российскими оккупантами Херсона погиб еще один человек.