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Сегодня днем, 22 ноября, в результате обстрелов российскими оккупантами Херсона, погиб еще один человек.
Об этом «Суспільному» сообщила начальница городской военной администрации Галина Лугова.
— Произошло это в 12:01, снаряд попал в магистральный газопровод. У нас есть к сожалению один погибший. Но город продолжают обстреливать даже сейчас, – сказала Галина Луговая.
По состоянию на 14:45 в Херсоне произошли более 10 взрывов.
По словам Галины Луговой, сегодня, 22 ноября, обстрелы проходят без перестанки.
— По состоянию на 15:00 известно, что российская армия попала в 11 точек в городе. В результате обстрелов повреждены многие дома частного сектора, по прилету произошли два пожара. Было также попадание в магистральный газопровод. Известно о трех погибших, один раненый человек и один — находится под завалом, — сообщает начальница МВА.
Как сообщалось, 21 ноября в результате обстрела гражданской инфраструктуры Херсона погиб человек, еще несколько гражданских были ранены.
Сегодня днем, 22 ноября, в результате обстрелов российскими оккупантами Херсона, погиб еще один человек.
Об этом «Суспільному» сообщила начальница городской военной администрации Галина Лугова.
— Произошло это в 12:01, снаряд попал в магистральный газопровод. У нас есть к сожалению один погибший. Но город продолжают обстреливать даже сейчас, – сказала Галина Луговая.
По состоянию на 14:45 в Херсоне произошли более 10 взрывов.
По словам Галины Луговой, сегодня, 22 ноября, обстрелы проходят без перестанки.
— По состоянию на 15:00 известно, что российская армия попала в 11 точек в городе. В результате обстрелов повреждены многие дома частного сектора, по прилету произошли два пожара. Было также попадание в магистральный газопровод. Известно о трех погибших, один раненый человек и один — находится под завалом, — сообщает начальница МВА.
Как сообщалось, 21 ноября в результате обстрела гражданской инфраструктуры Херсона погиб человек, еще несколько гражданских были ранены.