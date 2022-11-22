Сегодня днем, 22 ноября, в результате обстрелов российскими оккупантами Херсона, погиб еще один человек.

Об этом «Суспільному» сообщила начальница городской военной администрации Галина Лугова.

— Произошло это в 12:01, снаряд попал в магистральный газопровод. У нас есть к сожалению один погибший. Но город продолжают обстреливать даже сейчас, – сказала Галина Луговая.

По состоянию на 14:45 в Херсоне произошли более 10 взрывов.

По словам Галины Луговой, сегодня, 22 ноября, обстрелы проходят без перестанки.

— По состоянию на 15:00 известно, что российская армия попала в 11 точек в городе. В результате обстрелов повреждены многие дома частного сектора, по прилету произошли два пожара. Было также попадание в магистральный газопровод. Известно о трех погибших, один раненый человек и один — находится под завалом, — сообщает начальница МВА.

Как сообщалось, 21 ноября в результате обстрела гражданской инфраструктуры Херсона погиб человек, еще несколько гражданских были ранены.