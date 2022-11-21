В результате сегодняшнего обстрела гражданской инфраструктуры Херсона погиб человек, еще несколько гражданских ранены.

Об этом сообщает заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— В результате обстрелов российскими террористами Херсона в областную больницу доставили 4 человека, получивших травмы. Во время госпитализации, к сожалению, 1 человек умер, - рассказал Кирилл Тимошенко.

Кроме того, по словам Кирилла Тимошенко, в результате ударов оккупантов по селу Антоновка пострадала женщина, которую также доставили в Херсонскую областную больницу.

Как сообщалось, российские военные с левого берега Херсонщины обстреливают Херсон, ранены гражданские.