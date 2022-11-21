Российские военные с левого берега Херсонщины обстреливают Херсон, ранены гражданские.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

— У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре, — написал он и добавил, что медики уже оказывают помощь раненым гражданским.

Напомним, британская разведка считает отступление российских оккупационных войск с правобережья Херсонщины гораздо более организованным , чем в других случаях, что может свидетельствовать о лучшем командовании.