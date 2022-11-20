Британская разведка считает отступление российских оккупационных войск с правобережья Херсонщины гораздо более организованным, чем в других случаях, что может свидетельствовать о лучшем командовании.

Об этом говорится в своде, опубликованном в воскресенье Министерством обороны Великобритании.

— Недавнее отступление России из западной части Херсона произошло относительно организованно, по сравнению с предыдущими масштабными отступлениями российских войск во время войны. Потери транспортных средств во время отступления, вероятно, исчислялись десятками, а не сотнями, тогда как значительная часть оставшейся техники была успешно уничтожена российскими войсками, чтобы предотвратить ее захват украинскими силами, — говорится в обзоре.

Причиной столь относительного успеха россиян в британской разведке считают более эффективную организацию управления войсками под единым оперативным командованием генерала Сергея Суровикина.

В то же время, отмечается в обзоре, в российских силах сохраняются значительные проблемы с управлением из-за плохого руководства офицерами младшего и среднего звеньев и практики сокрытия реального положения дел перед высшим командованием.

— Например, за последние месяцы установлены случаи, когда две роты, направленные на участие в боевых действиях, сбежали со своих позиций после убийства их командиров, а другие офицеры скрыли эти инциденты от своего командования, — отмечается в документе. командованием.

Напомним, полковник Роман Костенко считает, что российскому политическому руководству пришлось принять решение об отводе войск из Херсона на правобережной части области из-за превосходства и постоянного давления Вооруженных сил Украины на этом направлении.