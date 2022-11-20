Полковник Роман Костенко считает, что российскому политическому руководству пришлось принять решение об отводе войск из Херсона и правобережной части области из-за превосходства и постоянного давления Вооруженных сил Украины на этом направлении.

Об этом он рассказал интервью «Украинской правде».

Роман Костенко отметил, что россияне надеялись на улучшение своего положения после оглашения так называемой частичной мобилизации, но постоянные наступательные действия и огневой контроль ВСУ заставили врага все же отступить.

— ВСУ заставило руководство РФ принять это военное решение (о выводе войск из Херсона и правобережной части области, — прим.). Я знаю, что до этого несколько раз ходили (русские — прим.) военные и пытались объяснить нецелесообразность содержания группировки, когда они поняли, что они дальше не могут идти, они еще подумали, что они сейчас еще мобилизуют (дополнительную живую силу, —). прим.) и смогут продвинуться. Но, когда стало ясно, что мы уничтожаем каждый день… Вы видели, что здесь происходило: мы каждый день жгли их дронами, каждый день выбивали их «Эскалибурами», артиллерией, каждый день они очень большие потери несли. Это вообще несоизмеримо с нашими потерями, – рассказал Роман Костенко.

Он также отметил, что Россия теряла на Херсонском направлении свои самые боеспособные войска — воздушный десант. Это стало еще одним фактором того, что военные уговаривали свое руководство принять решение об отступлении.

— Они его (президента РФ Владимира Путина, — прим.) уговаривали, но для него это было политическое решение — после того, как они провели референдум. Но, под давлением ВСУ и после взятия плацдармов, после накопления здесь серьезной группировки, все-таки приняли решение (отвести войска — прим.), — сказал Роман Костенко.

Напомним, российский генерал Сергей Суровикин, командующий вражескими войсками в Украине, и министр обороны РФ Сергей Шойгу объявили о сдаче Херсона и уходе оккупационных войск на левый берег Днепра.

бегая с правого берега Херсонщины оккупанты взорвали все мосты через Днепр, котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне. Город россияне полностью обесточили. Связь и украинское радио туда уже вернули. Военные зачищают Херсон от оккупантов и ищут коллаборантов.

После того, как российские войска вынуждены были бежать из Херсона, они объявили временно оккупированный Геническ «административной столицей» Херсонской области.

Накануне, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе развевались украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ увольняют Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

Всего по утрам 12 ноября ВСУ уволили более 3 тысяч квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже пришли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергею Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного обеспечения города и якобы желанием сохранить жизнь русских солдат.

Утром 11 ноября Минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра было выведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.