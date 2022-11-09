Российский генерал Сергей Суровикин, командующий вражескими войсками в Украине, и министр обороны РФ Сергей Шойгу объявили о сдаче Херсона и уходе российских оккупационных войск на левый берег Днепра.

Об этом шла речь на заседании так называемого Командного пункта группировки войск РФ, пишут «НикВести».

Дабы оправдать бегство россиян за Днепр, Сергей Суровикин заявил о якобы ударах ВСУ по плотине Каховской ГЭС и ее водосливным заборам. Командующий вражеской армией заявил, что если Украина разрушит дамбу, российские военные останутся отрезаны. Таким образом он предложил вывести войска правобережной части Херсонщины и занять оборону вдоль Днепра на левом берегу.

Сергей Суровикин

— Возникнет угроза полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Товарищ министр, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение, но в то же время мы сохраним самое главное – жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для наступление на других направлениях, — сказал Сергей Суровикин.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу его поддержал и приказал начать отступление.

Сергей Шойгу

— Согласен с вашими выводами и предложениями. Жизнь и здоровье военнослужащих является приоритетом, — отметил он.

Напомним, в Херсонской области за последние сутки россияне разрушили как минимум 11 мостов и переправ. По сообщению местных жителей и военных, мосты взорвали сами оккупанты для замедления продвижения ВСУ.

Ранее глава Николаевской ОВА, комментируя ситуацию в Снегиревке, рассказал, что оккупанты ведут перегруппировку.

Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины накрыли большую колонну россиян, выходивших из Снегиревки Николаевской области в направлении временно оккупированного Херсона.

Кроме того была информация, что российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей: долгих боев или прикрытия для ухода из региона.