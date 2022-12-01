Решением Кабинета Министров Украины внесены изменения в Порядок предоставления финансовой отчетности. Целью изменений является усовершенствование положений Порядка и приведение его норм в соответствие с Законом Украины от 19.07.2022 № 2435-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Документом предусмотрено:

- уточнение перечня предприятий, составляющих финансовую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности;

- приведение в соответствие с законодательством норм по представлению финансовой отчетности, в частности, предприятиями, ведущими упрощенный бухгалтерский учет доходов и расходов в соответствии с налоговым законодательством;

- дополнение нормой по изданию таксономии финансовой отчетности по международным стандартам;

- усовершенствование норм по представлению уточненной финансовой отчетности.

Напомним, что нормы Закона № 2435-IX позволяют не только обеспечить выполнение взятых Украиной обязательств по имплементации положений Директивы ЕС № 2013/34/ЕС, но и усовершенствовать законодательные основы ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, что будет способствовать упрощению ведения бизнеса, прозрачности финансовой отчетности и положительному инвестиционному климату в Украине.