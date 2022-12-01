Спрос и интерес ко всему украинскому продолжает расти. Однако российская музыка до сих пор звучит в наушниках украинцев. Артисты ЕНКО, среди которых Kalush Orchestra и Казак Сиромаха, при поддержке Минцифры и Министерства культуры и информационной политики запускают проект «Музыкальная мобилизация». Его цель — показать, что у Украины много талантливых исполнителей, а от всего российского необходимо отказываться, чтобы не спонсировать жестокую и несправедливую войну.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Социологическая группа «Рейтинг» в августе 2022 провела опрос, чтобы определить, сколько украинцев продолжают слушать российскую музыку. Более 40% опрошенных вообще перестали слушать российских исполнителей, 18% не слушали раньше и не слушают сейчас, только около 25% слушают по-прежнему. То есть почти 60% не слушали русскую музыку в последнее время или делали это значительно реже, чем до полномасштабной войны.

Хотя украинцы стали меньше слушать российский контент, однако в топах все еще много исполнителей из страны агрессора. Во-первых, музыка также действует как пропаганда и не остается «вне политики», во-вторых, каждая прослушанная песня спонсирует войну в Украине.

Если перевести в цифры, то это примерно выглядит так. В конце 2021 за одно прослушивание песни исполнитель получал от 10 до 20 копеек. Если украинцы послушали песню российского исполнителя миллион раз, его команда получит около 8 тысяч долларов. Далее из этих средств уплачивают налоги в российский бюджет, который и финансирует армию. В 2019 году российский музыкальный рынок уплатил 277,6 млн долларов налогов. Их хватит, чтобы профинансировать более 5 тысяч солдат русской армии в год.

Чтобы остановить этот процесс, нужно совершить несколько простых действий:

проверьте свой Spotify, Apple Music, Youtube Music, соцсети и отпишитесь от российских исполнителей;

удалите все русские песни, если не сделали этого раньше;

выбирайте украинскую музыку – добавляйте любимые треки, альбомы, подписывайтесь на украинских исполнителей.

Плейлисты с регулярно обновляющимися украинскими песнями — по ссылке.