Российская кампания у Бахмута показывает, что армия РФ не извлекла уроки из предыдущих военных операций и продолжает нести потери, несравнимые с любым преимуществом, которое может принести взятие города.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 30 ноября.

С конца мая российские войска постоянно тратят боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута и за полгода продвинулись на несколько километров.

— Усилия россиян по наступлению на Бахмут привели к истощению продолжающейся живой силы и техники, в результате чего войска были зажаты в относительно незначительных населенных пунктах на недели и месяцы. Эта схема операций очень напоминает предыдущие попытки РФ взять Северодонецк и Лисичанск в начале войны,— указали аналитики.

По оценкам ISW, в течение июня и июля этого года ВСУ добились того, что войска РФ сосредоточили усилия на Северодонецке и Лисичанске, которые имеют ограниченное оперативное и стратегическое значение, извлекая выгоду из деградации продолжающейся российской живой силы и техники.

— Российские войска в конце концов захватили Лисичанск и Северодонецк и достигли границы Луганской области, но этот тактический успех привел к незначительному оперативному эффекту, поскольку затем российское наступление на востоке достигло своей кульминации. Усилия России в этой области в основном зашли в тупик, как и в начале июля. Даже если российские войска продолжат продвигаться к Бахмуту и в его пределах, и даже если они форсируют контролируемый уход из города (как это было в Лисичанске), сам Бахмут предлагает им мало оперативных преимуществ, — говорится в отчете.

Расходы, связанные с шестью месяцами жестоких, упорных и изнурительных боев вокруг Бахмута, намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое россияне могут получить от взятия Бахмута.

Российское наступление вокруг Бахмута поглощает значительную часть доступного боевого могущества, потенциально способствуя продолжению украинских контрнаступлений в других местах.

Напомним, что 29 ноября русские войска достигли незначительных успехов в районе Бахмута, но вряд ли русские войска продвигались в том темпе, который утверждали российские источники.