Правительство Чехии может продлить украинскими беженцами визы временной защиты до конца марта 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

В настоящее время визы временной защиты для украинских беженцев действительны до марта 2023 года.

По словам главы МВД Чехии Вита Ракушана, проект, которым планируют продлить временную защиту для украинцев, должен рассмотреть парламент. Однако, по мнению МВД, состояние войны в Украине не свидетельствует о том, что беженцы смогут вернуться домой в ближайшее время.

Как известно, статус временной защиты дает беженцам возможность пользоваться в Чехии системой здравоохранения и образования, а также предоставляет свободный доступ на рынок труда.

Для продления визы граждане Украины должны пройти регистрацию сначала в электронной форме, а затем и лично. Поскольку в Чехии хотят узнать, сколько беженцев постоянно находится на территории.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуица выразила мнение, что странам , принимающим украинских беженцев, таким как Германия и Польша, придется приспосабливаться к тому факту, что украинцы останутся в стране на долгие годы после окончания войны.