С начала полномасштабного вторжения РФ переехали в пределах Украины, уехали за границу или были депортированы оккупантами более 11,5 миллионов украинцев.

Об этом на брифинге заявила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, сообщает Общественное.

— Если западные страны оказывают помощь украинцам, то Россия принудительно вывозит наших граждан, заставляет проходить фильтрационные мероприятия и фактически депортирует под видом так называемого спасения, — заявила она.

Замминистра отметила, что депортация в РФ — это нарушение международного гуманитарного права, и Украина поднимает этот вопрос на всех уровнях.

Граждане Украины, оказавшиеся за пределами страны без каких-либо документов, могут отдаленно оформить удостоверение для возвращения на родину.

Удостоверение позволяет украинцам вернуться из РФ в Украину через третьи страны, включая Эстонию, Латвию, Литву или Грузию.

В ноябре международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала новый отчет, в котором говорится о незаконном перемещении гражданских украинцев с оккупированных территорий российскими оккупантами.

В одном задокументированном случае женщину разлучили с ее 11-летним сыном во время фильтрации, задержали и не воссоединили с ним.