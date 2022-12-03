Google выделяет 2 миллиона долларов на цифровое образование для украинцев и 50 000 лицензий Workspace для Кабинета Министров.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Органы власти смогут бесплатно пользоваться сервисами Google Workspace в течение года.

— Сервисы Google уже стали частью инфраструктуры Минцифры. Теперь и другие государственные учреждения смогут работать быстрее, несмотря на обстрелы и постоянные угрозы кибератак россиян, - отметил Михаил Федоров.

Также новый грант от Google на 2 миллиона долларов будет направлен на обучение украинцев цифровой грамотности, преодоление цифрового разрыва и масштабирование платформы «Действие. Цифровое образование».

— Запустим англоязычную версию портала с программами рескилинга, персонализированными учебными траекториями с элементами АИ, а также рекомендациями по трудоустройству, — добавил Михаил Федоров.

По его словам, это позволит участникам программ в будущем найти работу, которая будет пользоваться спросом, и внести вклад в экономическое возрождение государства.