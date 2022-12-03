По данным областных военных администраций, в Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации за минувшие сутки, 2 декабря, погиб один человек и еще шесть получили ранения.
Об этом в Телеграмме сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Так, согласно опубликованной информации, в Донецкой области – один погибший, четверо раненых; Харьковская область – один раненый; Херсонская область – один раненый.
Напомним, что во время войны от ракетных обстрелов в Николаеве погибли 156 человек, из них 2 ребенка, более 700 были тяжело ранены.
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По данным областных военных администраций, в Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации за минувшие сутки, 2 декабря, погиб один человек и еще шесть получили ранения.
Об этом в Телеграмме сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Так, согласно опубликованной информации, в Донецкой области – один погибший, четверо раненых; Харьковская область – один раненый; Херсонская область – один раненый.
Напомним, что во время войны от ракетных обстрелов в Николаеве погибли 156 человек, из них 2 ребенка, более 700 были тяжело ранены.