По данным областных военных администраций, в Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации за минувшие сутки, 2 декабря, погиб один человек и еще шесть получили ранения.

Об этом в Телеграмме сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Так, согласно опубликованной информации, в Донецкой области – один погибший, четверо раненых; Харьковская область – один раненый; Херсонская область – один раненый.

Напомним, что во время войны от ракетных обстрелов в Николаеве погибли 156 человек, из них 2 ребенка, более 700 были тяжело ранены.