В Скадовском районе Херсонской области противник ужесточил административно-полицейский режим.
В Генштабе ВСУ сообщают, что, по имеющейся информации, в Скадовском районе Херсонской области противник ужесточил административно-полицейский режим и ввел комендантский час.
— Перемещение между населенными пунктами запрещено круглосуточно, передвижение в населенных пунктах разрешено только днем, — говорится в сообщении.
Напомним, что в последнее время в Польше активизировалась информационная кампания, цель которой - спровоцировать нежелание поляков помогать Украине. Так Россия хочет приостановить помощь Запада Украине.
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В Скадовском районе Херсонской области противник ужесточил административно-полицейский режим.
В Генштабе ВСУ сообщают, что, по имеющейся информации, в Скадовском районе Херсонской области противник ужесточил административно-полицейский режим и ввел комендантский час.
— Перемещение между населенными пунктами запрещено круглосуточно, передвижение в населенных пунктах разрешено только днем, — говорится в сообщении.
Напомним, что в последнее время в Польше активизировалась информационная кампания, цель которой - спровоцировать нежелание поляков помогать Украине. Так Россия хочет приостановить помощь Запада Украине.