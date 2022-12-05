В Скадовском районе Херсонской области противник ужесточил административно-полицейский режим.

В Генштабе ВСУ сообщают, что, по имеющейся информации, в Скадовском районе Херсонской области противник ужесточил административно-полицейский режим и ввел комендантский час.

— Перемещение между населенными пунктами запрещено круглосуточно, передвижение в населенных пунктах разрешено только днем, — говорится в сообщении.

Напомним, что в последнее время в Польше активизировалась информационная кампания, цель которой - спровоцировать нежелание поляков помогать Украине. Так Россия хочет приостановить помощь Запада Украине.