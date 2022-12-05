В последнее время в Польше активизировалась информационная кампания, с целью спровоцировать нежелание поляков помогать Украине. Так Россия хочет приостановить помощь Запада Украине.

Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

По его словам, пропагандистский месседж сосредоточен на продвижении тезиса, что якобы украинцы представляют угрозу для польского общества.

В Польше зафиксировали попытки распространения лжи об украинцах и их присутствии в Польше, манипулирования обстоятельствами событий и распространения инсинуаций. Цель этой кампании – заставить поляков отказаться от поддержки Украины.

— Для России в нынешней ситуации приоритетна задача, чтобы Запад прекратил помощь Украине. Для этого кремль использует политические, военные и пропагандистские меры, желая, чтобы это привело к изоляции Украины, пишет Станислав Жарин.

Напомним, россияне распространяют фейковую информацию о том, что Украине вроде бы не хватит запасов газа и угля на зиму.