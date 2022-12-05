Сегодня, 5 декабря, вступили в силу нефтяные санкции ЕС против России.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

— Уровень ограничения цены был установлен в тесном сотрудничестве с Коалицией по ограничению цены и будет применяться с 5 декабря 2022, — говорится в сообщении.

Предельная цена на нефть и нефтепродукты и масла, происходящие из России или экспортируемые из нее, установлена на уровне 60 долларов США за баррель. Она будет пересматриваться каждые два месяца для реагирования на развитие ситуации на рынке и будет устанавливаться на уровне на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного энергетического агентства.

Напомним, что США ослабили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и позволили американской компании Chevron возобновить добычу нефти в стране после возобновления Венесуэлой переговоров по гуманитарному плану.